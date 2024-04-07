Моя ціль – перемогти, – Усик заявив, що очікує "іншого" Ф'юрі в битві за абсолют

У саудівському Ер-Ріяді 18 травня відбудеться бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. За нього будуть битися непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

На кону будуть чотири основні титули в надважкій вазі. Переможець стане першим абсолютом "королівської" вагової категорії за останню чверть століття.

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Чого Усик чекає від "бою століття"

Своїми думками щодо майбутньої епохальної події поділився український чемпіон Олександр Усик. Він заявив, що очікує на появу "іншого" Тайсона Ф'юрі в порівнянні з невиразним виступом британця в бою проти Френсіса Нганну, де "Циганський король" переміг лише роздільним рішенням суддів.

Українець вважає, що тоді Тайсон Ф'юрі недооцінив свого суперника, чого не буде 18 травня у столиці Саудівської Аравії на "Kingdom Arena".

Він буде інший у моєму поєдинку. Я вважаю, що Ф'юрі, коли боксував проти Нганну, мабуть, думав: "Це хлопець з UFC, я переможу, це легкий поєдинок". Це моя думка, я не знаю напевно. Можливо, це не так, але я знаю, що зі мною буде інакший Ф'юрі,

– заявив Усик.

Олександр Усик після переходу в надважкий дивізіон поки здобув тільки одну перемогу нокаутом у п'яти поєдинках, і, на думку деяких експертів, зокрема Роя Джонса-молодшого, відсутність у нього вибухової сили може стати вирішальним фактором на користь британця в "бою століття". Проте українець заявив, що не ставить за мету обов'язково завершити поєдинок достроково, а його головна ціль – це перемога:

Якщо я зможу його нокаутувати, так і зроблю. Будуть 12 раундів – битимуся 12 раундів. Моя ціль – перемогти. Як це виглядатиме, визначить Божа воля.

Нагадаємо, що бій Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, але був перенесений через травму британця в спарингу за 2 тижні до зазначеної дати.

. Переможець "бою століття" стане першим абсолютним чемпіоном світу в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів. Наразі обидва боксери не знають гіркоти поразки під час професійної кар'єри – на рахунку Усика 21 переможний поєдинок, а Ф'юрі провів 35 боїв (34 перемоги та 1 нічия).