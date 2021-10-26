Усик почекає: у Ф'юрі назвали нового суперника

Британський боксер Тайсон Ф'юрі проведе наступний поєдинок навесні 2022 року. Його суперником стане Ділліан Вайт або Джо Джойса.

Ділліан Уайт або Джо Джойс

Промоутер британця Боб Арум вважає, що той вийде на ринг вже у березні.

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"Я постійно спілкуюся з Тайсоном. Він безумовно не збирається йти з боксу. Питання в тому, коли він буде битися в наступний раз. Я міг би припустити, що, напевно, в березні", – сказав промоутер Тайсона.

Також він додав, що Вайт не є обов'язковим претендентом.

Я хочу, щоб в березні Ф'юрі провів бій у Британії і гадаю, що серед потенційних суперників можуть бути Ділліан Уайт або Джо Джойс,

– зазначив Арум.