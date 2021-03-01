Усик підійнявся на перше місце у рейтингу WBA

1 березня 2021 , 14:51
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Джерело:

WBA

Непереможний український боксер Олександр Усик очолив рейтингу суперважковаговиків. Відразу за його спиною розташовувався Деонтей Уайлдер.

Оновлений рейтинг

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів. Українець Олександр Усик підійнявся на перше місце.

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Цікаво, що чемпіонським титулом володіє британець Ентоні Джошуа, який у 2017 році завдав гучної поразки іншому українцю та легенді боксу Володимиру Кличку. Після чого Кличко-молодший завершив кар'єру.

Тревор Браян 30 січня в 11 раунді переміг Бермейна Стіверна та став новим володарем тимчасового титулу WBA у суперважкій вазі. У тому поєдинку Браян неодноразово викидав потужні комбінації, які змусили суддю зупинити сутичку.

Топ-10 рейтингу у хевівейті

  1. Олександр Усик
  2. Деонтей Уайлдер
  3. Богдан Діну
  4. Луїс Ортіс
  5. Енді Руїз
  6. Адам Ковнацький
  7. Чарльз Мартін
  8. Агіт Кабайел
  9. Кріс Арреаола
  10. Мішель Хантер

Останній бій Усика: коротко

  • Український боксер 31 жовтня провів свій поєдинок проти Дерека Чісори. Бій видався доволі складним для обох спортсменів та тривав усі 12 раундів.
  • На ринзі Усик був більш активним у пересуванні канвасом, але його суперник виявився "міцним горішком". У шостому раунді Олександр ледь не відправив британця у нокаут. Однак Дерека врятував сигнал про завершення раунду.
  • Долю переможця двобою вирішували лише рефері. За одноголосним рішенням суддів перемогу святкував Усик, для якого ця звитяга стала 18-ю поспіль на професійному ринзі.