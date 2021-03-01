Усик підійнявся на перше місце у рейтингу WBA

Непереможний український боксер Олександр Усик очолив рейтингу суперважковаговиків. Відразу за його спиною розташовувався Деонтей Уайлдер.

Оновлений рейтинг

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оприлюднила оновлений рейтинг боксерів. Українець Олександр Усик підійнявся на перше місце.

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Цікаво, що чемпіонським титулом володіє британець Ентоні Джошуа, який у 2017 році завдав гучної поразки іншому українцю та легенді боксу Володимиру Кличку. Після чого Кличко-молодший завершив кар'єру.

Тревор Браян 30 січня в 11 раунді переміг Бермейна Стіверна та став новим володарем тимчасового титулу WBA у суперважкій вазі. У тому поєдинку Браян неодноразово викидав потужні комбінації, які змусили суддю зупинити сутичку.

Топ-10 рейтингу у хевівейті

Олександр Усик Деонтей Уайлдер Богдан Діну Луїс Ортіс Енді Руїз Адам Ковнацький Чарльз Мартін Агіт Кабайел Кріс Арреаола Мішель Хантер

Останній бій Усика: коротко