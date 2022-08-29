Зеленський нагородив державними нагородами Усика та інших українських спортсменів

До Дня Незалежності низка спортсменів отримали нагороди від Володимира Зеленського. 20 українських спортсменів та тренерів відзначив президент України.

Нагороди до Дня Незалежності

Як йдеться на сайті глави держави, нагороди були присвоєні за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.

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Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика та чемпіона XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Ігоря Любченка.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагороджено головного тренера збірної України з фристайлу Енвера Аблаєва, призера Олімпійських ігор Олександра Абраменка, призера ЧС з легкої атлетики Андрія Проценка, чемпіона XI Всесвітніх ігор з паверліфтингу Володимира Рисєва.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено чемпіона XI Всесвітніх ігор з паверліфтингу Олексія Бичкова, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з підводного плавання Софію Гречко, чемпіона XI Всесвітніх ігор з сумо Важі Даіурі, чемпіонів XI Всесвітніх ігор зі спортивної акробатики Вікторію Козловську, Богдана Колмакова, Таїсію Марченко, Богдана Пограничного, Данила Стецюка, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Анастасію Кулініч, чемпіона XI Всесвітніх ігор з воднолижного спорту Данила Фільченка, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з сумо Світлану Ярьомку.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджено чемпіонок XI Всесвітніх ігор з карате Аніту Серьогіну та Анжеліку Терлюгу.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено чемпіонку XI Всесвітніх ігор з сумо Іванну Березовську.