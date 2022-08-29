Награды ко Дню Независимости

Как говорится на сайте главы государства, награды были присвоены за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, честное исполнение долга.

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Орденом "За заслуги" І степени награждены чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик и чемпион XI Всемирных игр по таиландскому боксу Игорь Любченко.

Орденом "За заслуги" II степени награждены главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев, призёр Олимпийских игр Александр Абраменко, призёр ЧМ по легкой атлетике Андрей Проценко, чемпион XI Всемирных игр по паверлифтингу Владимир Рисев.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены чемпион XI Всемирных игр по паверлифтингу Алексей Бычков, чемпион XI Всемирных игр по подводному плаванию София Гречко, чемпион XI Всемирных игр по сумо Важи Даиури, чемпионов XI Всемирных игр по спортивной акробатике Викторию Козловскую, Богдана Колмакова, Таисию Марченко, Богдана Пограничного, Данила Стецюка, чемпионку XI Всемирных игр по таиландскому боксу Анастасию Кулинич, чемпиона XI Всемирных игр по воднолыжному спорту Даниила Фильченко, чемпионку XI Всемирных игр по сумо Светлану Яромку.

Орденом княгини Ольги I степени награждены чемпионки XI Всемирных игр по каратэ Аниту Серегину и Анжелике Терлюге.

Орденом княгини Ольги II степени награждена чемпионка XI Всемирных игр по сумо Иванна Березовская.