Нагороди до Дня Незалежності

Як йдеться на сайті глави держави, нагороди були присвоєні за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку.

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Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика та чемпіона XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Ігоря Любченка.

Орденом "За заслуги" ІІ ступеня нагороджено головного тренера збірної України з фристайлу Енвера Аблаєва, призера Олімпійських ігор Олександра Абраменка, призера ЧС з легкої атлетики Андрія Проценка, чемпіона XI Всесвітніх ігор з паверліфтингу Володимира Рисєва.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджено чемпіона XI Всесвітніх ігор з паверліфтингу Олексія Бичкова, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з підводного плавання Софію Гречко, чемпіона XI Всесвітніх ігор з сумо Важі Даіурі, чемпіонів XI Всесвітніх ігор зі спортивної акробатики Вікторію Козловську, Богдана Колмакова, Таїсію Марченко, Богдана Пограничного, Данила Стецюка, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з таїландського боксу Анастасію Кулініч, чемпіона XI Всесвітніх ігор з воднолижного спорту Данила Фільченка, чемпіонку XI Всесвітніх ігор з сумо Світлану Ярьомку.

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджено чемпіонок XI Всесвітніх ігор з карате Аніту Серьогіну та Анжеліку Терлюгу.

Орденом княгині Ольги ІІ ступеня нагороджено чемпіонку XI Всесвітніх ігор з сумо Іванну Березовську.