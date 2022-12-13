Абсолют із Ф'юрі може знову відкластись: WBA призначила Усику обов'язкового претендента

З'явилась нова перешкода для поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр Усик отримав обов'язкового суперника для захисту титулу WBA.

Спершу Ф'юрі вимагав бою у грудні 2022 року, але Усик, який лише провів реванш проти Ентоні Джошуа, не був готовий повертатись на ринг за такий короткий термін. Олександр говорив, що вийде на ринг у 2023-му, але така дата не влаштовувала Тайсона, який провів фінал трилогії проти Дерека Чісори.

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Ще одна перешкода

Після поєдинку "Циганський король" закликав українця вийти на ринг та в обличчя Усику голосно викрикував якісь одіозні заяви. Бою за абсолют бути.

Однак тепер двобій за звання абсолютного чемпіона світу може знову бути відкладений.

На конгресі Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) було призначено обов'язкового претендента для Усика. Тепер Олександр повинен провести захист титулу WBA Regular.

Обов'язковим суперником українця буде боксер із Великої Британії Даніель Дюбуа.

11 червня 2022 року Дюбуа нокаутував Тревора Браяна. Їх поєдинок тривав лише 4 раунди. Даніель Дюбуа став чемпіоном світу за версією WBA. Британець відзначається потужністю ударів, а його двобої у 95% закінчуються нокаутами суперників.

Раніше менеджер українського боксера Егіс Клімас назвав ймовірну дату бою за звання абсолютного чемпіона світу. Цікаво, що ж тепер буде з можливим боєм проти Ф'юрі.

Тайсон ж запевняв, якщо йому не вдасться побитись із Усиком, то українця на ринзі змінить Джо Джойс, який теж з'явився біля канатів після третього поєдинку Ф'юрі – Чісора.