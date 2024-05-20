Заслужене визнання: Усик став найкращим боксером світу рейтингу P4P

Авторитетне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Після змін своє лідерство втратив японець Наоя Інуе.

В оновлену добірку ввійшли десять найкращих боксерів сучасності. Їх було обрано за результатами останніх поєдинків.

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Українець найкращий у світі

Вже традиційно в рейтингу знайшлося місце й Олександру Усику. Він протягом тривалого часу посідав третє місце, але перемога в бою за абсолют проти Тайсона Ф'юрі дозволила йому зробити вирішальний крок для визнання.

Наш чемпіон став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії (P4P)! Він випередив інших двох абсолютів – Наої Інуе (у другій легшій вазі) та Теренса Кроуфорда (в напівсередній вазі).

Таким чином український боксер став єдиним представником хевівейту в топ-10. Тайсон Ф'юрі втратив місце в елітному рейтингу.

Топ-10 P4P за версією The Ring

Олександр Усик (Україна) – 22-0-0 (14 КО) Наоя Інуе (Японія) – 27-0-0 (24 КО) Теренс Кроуфорд (США) – 40-0-0 (31 КО) Канело Альварес (Мексика) – 62-2-2 (39 КО) Артур Бетербієв – 19-0-0 (19 КО) Дмитро Бівол – 22-0-0 (11 КО) Еррол Спенс-молодший (США) – 28-1-0 (22 КО). Джервонта Девіс (США) – 29-0-0 (27 КО) Джессі Родрігес (США) – 19-0-0 (12 КО) Юнто Натакані (Японія) – 27-0-0 (20 КО)

. Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті за останню чверть століття. Востаннє у 1999 році такий статус мав Леннокс Льюїс.

Нагадаємо, що наступний бій Олександр Усик має провести вже восени цього року. Очікується, що у жовтні він знову вийде на ринг з Тайсоном Ф'юрі, щоб провести реванш.