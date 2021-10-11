Джон заявили, що єдиним боксером рівня його сина є українець Олександр Усик. 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.

Що думає сам британець Ф'юрі чекає реванш Усик – Джошуа: британець не поспішає боксувати з українцем

"Я говорив синові, щоб він навіть не витрачав час на інших боксерів. Як на мене, Тайсон повинен шукати або Усика, або нікого. Далі або Усик, або ніхто. Решта мене не хвилюють, вони не на одному рівні з Тайсоном. Він навіть не зможе знайти мотивацію на інші поєдинки", – заявив Ф'юрі-старший.

Що відомо про перемогу Ф'юрі