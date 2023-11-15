Досить говорити про Ф'юрі, – Усик відмовився відповідати на запитання про "Жадібне пузо"

Все менше часу залишається до того, коли прихильники боксу дізнаються остаточну дату бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. На 16 листопада запланована пресконференція у Лондоні, де й усі дізнаються довгоочікувану дату.

Український чемпіон світу поспілкувався із пресою перед оголошенням офіційної дати бою за абсолют. Представників ЗМІ найбільше цікавили запитання, які стосуються Тайсона Ф'юрі. Але українець не став відповідати на усі питання. Слід відзначити, що українець намагався відповідати журналістам англійською мовою і лише зрідка говорив українською.

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Усик: Я його рекламую, а він мене обзиває кроликом

Олександр запевнив, що наразі не думає про суперника, який записав відеозвернення перед пресконференцією. Усик не знає, чи така поведінка "Жадібного пуза" можна розглядати, як прояв боягузливості британця.

Я не знаю. Я не боюся. Досить говорити про Ф’юрі. Я тут. Ви хочете більше інформації. А я зараз хочу говорити про платформу Ready to Fight, а не про Тайсона. А то виходить, що я його рекламую, а він мене обзиває кроликом, блін,

– заявив Усик.

Нагадаємо, що на кону поєдинку Усик – Ф'юрі стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Для цього статусу українцю якраз бракує одного пояса WBC, яким володіє Тайсон.

За інформацією ЗМІ, на пресконференції 16 листопада офіційно підтвердять, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року.

Хоча раніше була мова про 23 грудня 2023-го, про початок лютого та навіть початок березня 2024-го. Але усі ці чутки виявились лише здогадками. А "бій століття" довелось перенести на наступний рік через те, що поєдинок Ф'юрі проти Френсіса Нганну відбувся для суперника українця не так легко, як він сам цього хотів.

Ще раніше український боксер запевняв, що не чекає "легкої прогулянки" у бою проти Ф'юрі, який інакше налаштується на поєдинок, аніж на зустріч із Нганну.