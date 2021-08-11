Усик не отримає реванш, якщо програє Джошуа
Джерело:інстаграм Олександра Красюка
Олександр Усик зустрінеться з Ентоні Джошуа за титули WBA, WBO, IBF, які належать британцю. Для українця це буде єдиний шанс відібрати титули у Джошуа.
Реванш тільки для Джошуа
Олександр Красюк, промоутер Усика, розкрив деталі контракту на бій з Джошуа. Виявляється, що для українця непередбачений реванш у разі поразки в першому поєдинку.
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Натомість, як повідомлялося раніше, реванш відбудеться, якщо Джошуа програє перший бій. Британець наполягав на цьому під час укладання контракту на поєдинок.
Також Красюк повідомив, що на бій Усик – Джошуа у Лондоні вже продані всі 60 тисяч квитків. Промоутер прогнозує перемогу українського боксера.
Вважаю, що Усик переможе, і це не буде апсет. Хіба що для самого Джошуа,
– написав Красюк.
- 20 липня відбулося офіційне оголошення поєдинку Усик – Джошуа. Зустріч боксерів у ринзі відбудеться 25 вересня на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.
- На кону поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу у важкій вазі WBA, WBO, IBF. Джошуа буде захищати титули вдруге після того, як повернув їх у 2019 році.
- Для Усика це перший титульний бій у важкій вазі. До цього українець ставав абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.