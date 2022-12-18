Ф'юрі напружився: Усик заінтригував фанатів коротким повідомленням

Чемпіон WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександр Усик зробив недвозначне повідомлення у своєму Instagram. Вболівальники боксера розшифрували його месседж.

Епопея з довгоочікуваним всіма вболівальниками боєм за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті наближається до фіналу. Скоріше за все найближчим часом ми дізнаємось офіційну дату поєдинку.

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Саме на це натякає свіжий пост Олександра Усика у Instagram.

Я йду…,

– недвозначно написав український боксер на англійський мові.

Підписники Усика відразу розкусили кому призначене це послання:

"Мені подобається Тайсон Ф'юрі, але він явно зустрів собі рівного за силою розуму".

"Давайте закриємо цей бій".

"Сашко декласуй Ф'юрі. Здоров'я тобі".

Тепер залишається набратися залишків тепріння і дочекатися офіційного оголошення боя.

Раніше Олександр Усик вже анонсував початок підготовки до майбутнього бою. Українському боксеру необхідно підійти до поєдинку у найкращій формі.

Нещодавно Усик заявив, що можливий поєдинок проти Тайсона Ф'юрі може бути останнім в його кар'єрі. Володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring планує більше приділяти уваги своїм дітям.