Усик про війну Росії з Україною: "Це почалося не рік тому, ворог прийшов до нас у 2014 році"

Український боксер Олександр Усик розповів про допомогу військовим та свою роль у цій війні. Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі зауважив, що ворожа агресія розпочалася не у 2022 році.

Олександр Усик, який активно допомагає українському війську, прокоментував слова Артема Федецького про його роботу з танку по окупантах. Титулований боксер має тісний зв'язок з військовими та з великим задоволенням відвідує їх на фронті.

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Підтримка військових почалася не рік тому

Український боксер дійсно пдтвердив, що був на фронті та стріляв з танка, але це було на полігоні.

Звісно я ​​сидів у танку, їздив на ньому. Але я стріляв на полігоні. Я, як солдат, нічого не вмію. Інша справа, як публічна людина я можу багато зробити, не беручи безпосередньої участі в бойових діях, я можу привезти цим хлопцям те, що їм потрібно. Я можу з ними поговорити наживо. Я бачу, що після такої зустрічі вони набираються набагато більше сил, ніж якби я просто відправив їм відео, зняте на телефон. Особиста зустріч – це зовсім інше,

– зазначив спортсмен.

Усик розповів, що підтримка та його зв'язок із військовими почалися не рік тому. Ворог прийшов в Україну у 2014 році, і коли у нього є можливість, він завжди їде до воїнів, адже ті дуже цінують його підтримку.

"І навіть сьогодні, коли їхав до Польщі, розмовляв зі своїм другом. У нас навіть є плани, що коли я буду боксувати, дасть Бог, у Польщі, тоді ми знову підемо до солдатів", – додав Усик.

Приємно бачити проукраїнську публічну позицію Олександра, шкода, що не всі топові наші боксери можуть цим похизуватися.