Олександр Усик запевняє, що кожеен повинен "воювати" на своєму фронті та не лізти у чужі справи. Також боксер проти піару на війні.

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Олександр Усик зазначив, що він був на передовій, а за 900 метрів уже були вороги, яких боксер бачив у бінокль, проте Олександр залишався з українськими бійцями в окопах. Усик запевняє, що він робив це для того, аби просто підтримати хлопців. Боксер підкреслив, що це ніде не афішувалося, не публікувалися фото і відео в соціальних мережах. Про те, де він перебував, суспільство вже дізналося, бо самі солдати виклали фото в інтернет. Олександр наголосив, що для нього це не піар, а частина його життя.

Чому я це роблю? Тому що ті хлопці, які захищають нашу країну на фронті, дають мені можливість зараз сидіти саме на цьому місці. Як я вже казав, я не хочу піаритися на тому, що я допомагаю солдатам, відвідую їх, організовую і доставляю все необхідне. Я не збираюся йти в політику. Але я хочу жити у своїй країні. У незалежній країні, яка буде розвиватися, де економічна ситуація почне поліпшуватися, в якій ростуть діти, будують школи, лікарні, спортивні майданчики. Це моя робота. У кожного свій фронт,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що на Олександра Усика чекає бій з Даніелем Дюбуа, який повинен відбутися 12-го серпня у Вроцлаві. Нещодавно український боксер пояснив, чому поєдинок пройде саме у Польщі. До того ж в разі перемоги Усик зможе взяти участь в супертурнірі в Саудівській Аравії. Саме там повинен відбутися бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та українським боксером.