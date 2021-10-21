Усик може стати останнім суперником у кар'єрі Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі після ефектної перемоги в бою з Деонтеєм Уайлдером націлився на поєдинок з Олександром Усиком. Зустріч з українським боксером може бути останньою в кар'єрі британського чемпіона.

Усик і Ф'юрі можуть провести об'єднавчий бій

Джон Ф'юрі, батько непереможного Тайсона, заявив, що його син прагне провести об'єднавчий бій з Усиком. Як відомо, українець утримує інші три ключові пояси – WBO, WBA, IBF.

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Батько боксера натякнув, що Ф'юрі після зустрічі з Усиком може піти з боксу.

Тайсон хоче об'єднати титули в поєдинку з Усиком. Він думає про це. Те, що він вирішить після цього поєдинку – його справа,

– сказав Джон.

Джон Ф'юрі розповів, що в Тайсона немає мотивації битися проти менш рейтингових суперників.

"Тайсону буде складно знайти мотивацію проти Ділліан Уайта, Дерека Чісори та інших п'ятисортних або шестисортних важковаговиків. Це складно для нього", – резюмував батько боксера.

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