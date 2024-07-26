"Чому б не спробувати": Усик може перейти в інший вид спорту, але йдеться не про футбол
Джерело:Boxing King Media
Олександр Усик є одним із найвидатніших боксерів сучасності. Він двічі ставав абсолютом у різних вагових категоріях, але незабаром українець може спробувати себе в іншому виді спорту.
Попереду на нашого чемпіона очікує реванш із Тайсоном Ф'юрі. Після цього Олександр Усик заявляв, що планує повернутися у крузервейт.
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Усик готовий до нових викликів
Проте є ймовірність, що кар'єра першого абсолюта хевівейту в епоху чотирьох поясів може змінитися набагато кардинальніше. Директор команди Усика розповів, що українець після другої битви з Ф'юрі може перейти у бої на голих кулаках BKFC Конора Макгрегора або спробувати себе в ММА.
Олександр Усик зізнався, що дійсно готовий розглянути такі варіанти в майбутньому. Він звернувся до ексчемпіона UFC Конора Макгрегора з відповідним меседжем.
Ми працюємо зараз. Не знаю, чи поб'юся на голих кулаках, це цілком можливо. Моя команда працює, це цікаво, чому б не спробувати? UFC? Чому б і ні? Конор Макгрегор, погнали! Гей, я готовий битися,
– сказав Усик.
Нагадаємо, що попередньо реванш Усик – Ф'юрі має відбутися 21 грудня.