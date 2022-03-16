ЗМІ повідомляють, що команда боксера працює над тим, щоб він зміг залишити Україну та підготуватися до майбутнього бою.

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Наразі спортсмен перебуває в Україні. Після початку війни Росії проти України він добровільно повернувся додому з Греції.

Ломаченко відразу ж поповнив лави територіальної оборони Білгород-Дністровського.

Раніше зазначалося, що поєдинок Камбосос – Ломаченко може відбутися вже 5 червня 2022-го року.

Раніше Едді Хірн заявляв, що WBO офіційно призначила Камбососу захист титулів у бою проти українця.

Менеджер українця повідомляв, що боксери можуть провести два поєдинки. Тобто якщо Камбосос програє, то буде мати шанс на реванш.

Якщо наступного тижня не стане зрозумілим, чи зможе Ломаченко покинути Україну та розпочати тренувальний табір, то команда Камбососа активізує переговори з Девіном Хейні.

Проте як боксер зможе виїхати з країни також невідомо. Оскільки в Україні зараз діє воєнний стан, згідно з яким чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишити країну.