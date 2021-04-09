Усик кардинально змінив імідж і обстриг довге волосся: фото

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик (18-0, 13 КО) змінив зачіску і пробив вухо. Про це стало зрозуміло, коли боксер вийшов у прямий ефір свого інстаграму.
Фото і відео із процесом стрижки іменитого боксера було опубліковано в інстаграмі барбершопу.
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Усик змінив імідж напередодні другого боксерського шоу своєї промоутерської компанії USYK17, яке відбудеться в суботу, 10 квітня. В рамках Ultimate Boxing Night пройдуть рейтингові поєдинки, участь в яких візьмуть спортсмени з України, Великобританії, Білорусі та Угорщини.
Усик – Джойс: епопея потенційного бою
- За попередньою інформацією, наступним суперником українського боксера повинен був стати Джошуа, а не Джойс. Ентоні повинен був провести захист титулу WBO проти Усика. Та, щоб Джошуа й Ф'юрі могли визначити абсолютного чемпіона, у WBO вирішили, що Олександру слід битися з Джойсом.
- На кону поєдинку боксерів має бути титул тимчасового чемпіона світу. Якщо хтось з пари Джошуа – Ф'юрі відмовиться захищати титул, то Усик або Джойс отримають повноцінний титул.
- Команда Олександра також ніяк не може дійти згоди з Джойсом. Сторони не можуть домовитись про умови контракту. Сторона українця наполягає, що розподіл гонорару має бути 80/20 на користь Усика.