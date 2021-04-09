Усик кардинально змінив імідж і обстриг довге волосся: фото

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик (18-0, 13 КО) змінив зачіску і пробив вухо. Про це стало зрозуміло, коли боксер вийшов у прямий ефір свого інстаграму.

Фото і відео із процесом стрижки іменитого боксера було опубліковано в інстаграмі барбершопу.

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Усик змінив імідж напередодні другого боксерського шоу своєї промоутерської компанії USYK17, яке відбудеться в суботу, 10 квітня. В рамках Ultimate Boxing Night пройдуть рейтингові поєдинки, участь в яких візьмуть спортсмени з України, Великобританії, Білорусі та Угорщини.

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