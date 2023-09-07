Наприкінці серпня Олександр Усик захистив пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Український боксер нокаутував у дев’ятому раунді англійця Даніеля Дюбуа.

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Хорват на черзі

Тепер на українця має очікувати наступний захист вже по лінії IBF. Обов’язковим претендентом є хорватський боксер Філіп Хргович. Напередодні можливого бою балканець почав роздавати голосні інтерв’ю та провокувати Усика.

Я думаю про тебе, Усик. Ми скоро зустрінемося. Грудень або січень. Я поб'ю тебе. Усик. Вибач, я та людина, яка стане абсолютним чемпіоном світу. Бій Олександра із Ф’юрі? Я не погоджуся на відступні. Можливо, хіба що на якусь божевільну суму, але мені здається, що її мені не запропонують. Я відчуваю, що можу перемогти Усика і побитися за звання абсолютного чемпіона світу. Я можу заробити набагато більше, ніж ці відступні. Це має бути шалена сума, але я не хочу ніяких відступних,

– заявив Хргович.

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Бій проти Ф’юрі

Нагадаємо, що після перемоги Усика над Джошуа торік команда українця почала перемовини із Тайсоном Ф’юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу. Саме “Циганському королю” належить пояс WBC, якого не вистачає Олександру.

Втім англієць максимально затягував перемовини та виставляв нові умови, через що бій так і не відбувся. Натомість Тайсон вирішив провести поєдинок проти ексзірки ММА Френсіса Нганну.

Варто знати. Філіп Хргович провів на професійному рівні 16 поєдинків, вигравши кожен із них (13 – нокаутом). У свою чергу Усик також має стовідсотковий показник – 21 перемога, у тому числі 14 нокаутом.