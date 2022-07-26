Усик хотів залишитись в Україні: погодитись на реванш його переконали друзі-військові

Вже у серпні 2022 року відбудеться повернення Олександра Усик на ринг. Український боксер розповів, як прийняв рішення покинути рідну країну, яку охопила повномасштабна війна проти росії.

Усик: Все, що я робив, – молився

Чемпіон світу у важкій вазі вже вкотре запевнив, що не хотів покидати межі рідної країни, яка перебуває у вогні. Олександр Усик розповів, хто його підштовхнув прийняти рішення погодитись на реванш проти Ентоні Джошуа.

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Боксер заявив, що його рішення змінилось після зустрічі зі знайомими військовими, які переконали його поїхати готуватись за кордон та вийти на ринг проти Джошуа заради усієї України.

Не лише Олександр не хотів їхати з рідної країни. Його родина теж на відріз відмовлялась від виїзду у безпечне місце за кордон.

Все, що я робив, – молився. Я не хотів залишати Україну, але я побачився з друзями-військовими та завітав до військових у лікарні. Всі вони просили мене взяти участь у поєдинку, погодитися на реванш та битися за усю каїну. Навіть моя дружина, я хотів відправити її з дітьми з України, але вона сказала: "Я цього не буду робити і крапка",

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик був у лавах територіальної оборони Київської області. Тепер завдяки реваншу Олександр хоче зібрати на потреби України якнайбільше грошей.

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