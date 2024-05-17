Ти знаєш, що робити, – Ібрагімович звернувся до Ф'юрі напередодні бою з Усиком

Златан Ібрагімович висловив підтримку Тайсону Ф'юрі у бою з Олександром Усиком. ВІн впевненй, що британець знову творитиме історію.

Вже у цю суботу, 18 травня в Саудівській Аравії на рингу зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Боксери змагатимуться за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Читайте також Влаштував клоунаду на битві поглядів: Ф'юрі відмовився дивитися в очі Усику

Підтримка Ібрагімовича для Ф'юрі

Колишній футболіст сподівається, що Ф'юрі добре підготувався у таборі. Однак він відмитив, що британець добре виглядає.

Насолоджуйся поєдинком. Я майже впевнений, що ти знаєш, що потрібно робити. І я майже впевнений, що ти робитимеш те, що й завжди – творитимеш історію. Будь собою, іди туди і танцюй. І принеси нам задоволення. Але найголовніше, роби те, на що здатен – перемагай,

– заявив Ібрагімович.

Усик та Ф'юрі досі не програли жодного поєдинку на професійному рівні. Українець виграв кожен з 21-го свого бою, водночас на рахунку британця – 34 перемоги та одна нічия у 35-ти зустрічах.

Зазначимо, що в жовтні на фанатів боксу чекає також реванш між українцем та британцем.