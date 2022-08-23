Більше сотні мільйонів: Ф'юрі виставив цінник за бій проти Усика

"Циганський король" має на меті не тільки стати абсолютним чемпіоном, а ще і добряче заробити на поєдинку. Очікується, що запити Тайсона задовольнить Саудівська Аравія.

У суботу, 20 серпня, Олександр Усик домігся перемоги у титульному бою. Українець знову переграв Ентоні Джошуа та залишив при собі пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тепер же весь боксерський світ очікує на об'єднуючий бій за чотири чемпіонські пояси. Останній (WBC) наразі знаходиться у Тайсона Ф'юрі.

Британець анонсував свій відхід на пенсію, однак пізніше змінив свою думку. Як повідомляють британські ЗМІ, "Циганський король" доручив своєму промоутеру Френку Воррену організувати бій проти Усика.

Місце проведення та призові для Усика та Ф'юрі

Також стало відомо про суму призових для бою. Тайсон вимагає від організаторів встановити фонд у 125 мільйонів фунтів. Кожному з боксерів має дістатися по 50% від цієї суми (по 62,5 мільйона).

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При цьому зазначається, що Саудівська Аравія готова організувати бій Усик -Ф'юрі. Про це заявив міністр спорту країни Абдуазіз Аль-Сауд.

Нагадаємо, що саме у Джидді Усик вдруге переміг Джошуа. А раніше вже сам AJ боксував у Саудівській Аравії у бою-реванші проти Енді Руїса. Правда, того разу Ентоні вдалось повернути пояси.