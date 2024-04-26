Вийде на ринг як самурай, – Берінчик здивував заявою про переможця бою Усик – Ф'юрі
Джерело:vRINGe
Вже 18 травня у столиці Саудівської Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.
Український титулований боксер легкої ваги Денис Берінчик зробив свій прогноз на бій Усик – Ф'юрі. Він дещо здивував своєю заявою про переможця поєдинку.
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Прогноз Дениса Берінчика
Фаворитом боксера є Олександр Усик, якого він порівняв з самураєм.
Усик переможе своєю смиренністю. Він вийде на ринг чітко та холоднокровно. Як самурай. Він зробить свою роботу. І в нього, напевно, як і в самурая, немає мети, є тільки шлях. І цей шлях він пройде,
– розповів Денис Берінчик.
Нагадаємо, що переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкої вагової категорії в епоху чотирьох поясів.