У кольорах національних прапорів: переможець бою Усик – Ф'юрі отримає унікальний пояс від WBC

Трохи більше місяця залишилось до довгоочікуваного бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери зійдуться у битві за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

На кону стоятимуть титули WBC, WBA, WBO та IBF. Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу хевівейту в епоху чотирьох поясів.

До теми "Уже перебуває у Залі слави": ексчемпіон оцінив важливість перемоги для Усика в бою за абсолют

Пояс, якого гідний лише абсолютний чемпіон світу

Також тріумфатор поєдинку, який відбудеться 18 травня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, отримає спеціальний пояс, який виконаний у кольорах національних прапорів обох боксерів. Чемпіонських пояс презентував президент WBC Маурісіо Сулейман.



Спеціальний пояс WBC для переможця бою Усик – Ф'юрі / Скриншот із відео

Також очільник WBC наголосив, що у контракті бою Усик – Ф'юрі є пункт реваншу. Ще раніше була інформація, що друга зустріч між цими боксерами залежить від першого поєдинку. Український чемпіон світу заявляв, що не проти провести дві зустрічі із "Циганським королем" замість однієї.

Бій Усик – Ф'юрі: головне