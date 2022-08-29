Журналіст розкрив деталі можливого поєдинку Усик – Ф'юрі: як боксери розділять гонорар
Джерело:твіттер ESPN Ringside
Олександр Усик у майбутньому поєдинку може вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі. У ЗМІ стрімко поширюються деталі щодо можливої зустрічі.
Журналіст: Це буде 50 на 50
Цього разу про можливий бій Усик – Ф'юрі висловився журналіст ESPN Марк Крігель. Він розповів про подробиці щодо гонорару.
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"Цей бій дійсно відбудеться. Звідки я знаю? Що є причиною суперечок перед кожним великим поєдинком? Розподіл гонорару.
70 на 30 або 60 на 40? Це буде 50 на 50. Я розмовляв із Бобом Арумом, він підтвердив мені, що це питання вирішено. Інші мої джерела теж підтверджують це", – зазначив фахівець.
За словами журналіста, деталі щодо гонорару свідчать про те, що цей бій точно має відбутися.
"Дуже малоймовірно, що поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії в грудні. Ймовірна дата зараз — лютий, період Супербоулу, можливо тижнем пізніше, ймовірно, Близький Схід, але не обов'язково.
Не забувайте про Абу-Дабі, Катар, або навіть Велику Британію. Але не слухайте розмови про "Вемблі", буде зима, необхідно берегти бійців. Це буде крита арена на 80 тисяч людей в Кардіффі, якщо бій відбудеться у Великій Британії", – додав Крігель.
Що відомо про можливу зустріч боксерів
- У разі організації бою з Ф'юрі Усик змагатиметься за статус абсолютного чемпіона лише у своєму п'ятому поєдинку в дивізіоні.
- Тайсон Ф'юрі за останні декілька місяців два рази закінчував свою кар'єру, однак він готовий повернутися на ринг заради зустрічі з українцем.
- "Циганський король" не поспішає з офіційним рішенням через смерть близької людини. Він має повідомити про бій з Усиком 2 вересня.
- Голова Top Rank Боб Арум розповів, коли очікувати на це протистояння – 11 – 18 лютого.