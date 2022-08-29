Журналіст розкрив деталі можливого поєдинку Усик – Ф'юрі: як боксери розділять гонорар

Олександр Усик у майбутньому поєдинку може вийти на ринг проти Тайсона Ф'юрі. У ЗМІ стрімко поширюються деталі щодо можливої зустрічі.

Журналіст: Це буде 50 на 50

Цього разу про можливий бій Усик – Ф'юрі висловився журналіст ESPN Марк Крігель. Він розповів про подробиці щодо гонорару.

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"Цей бій дійсно відбудеться. Звідки я знаю? Що є причиною суперечок перед кожним великим поєдинком? Розподіл гонорару.

70 на 30 або 60 на 40? Це буде 50 на 50. Я розмовляв із Бобом Арумом, він підтвердив мені, що це питання вирішено. Інші мої джерела теж підтверджують це", – зазначив фахівець.

За словами журналіста, деталі щодо гонорару свідчать про те, що цей бій точно має відбутися.

"Дуже малоймовірно, що поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії в грудні. Ймовірна дата зараз — лютий, період Супербоулу, можливо тижнем пізніше, ймовірно, Близький Схід, але не обов'язково.

Не забувайте про Абу-Дабі, Катар, або навіть Велику Британію. Але не слухайте розмови про "Вемблі", буде зима, необхідно берегти бійців. Це буде крита арена на 80 тисяч людей в Кардіффі, якщо бій відбудеться у Великій Британії", – додав Крігель.

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