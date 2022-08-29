Журналист: Это будет 50 на 50

На этот раз о возможном бое Усик – Фьюри высказался журналист ESPN Марк Кригель. Он рассказал о подробностях гонорара.

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"Этот бой действительно произойдет. Откуда я знаю? Что является причиной споров перед каждым большим поединком? Распределение гонорара.

70 на 30 или 60 на 40? Это будет 50 на 50. Я разговаривал с Бобом Арумом, он подтвердил мне, что этот вопрос решен. Остальные мои источники тоже подтверждают это", – отметил специалист.

По словам журналиста, детали гонорара свидетельствуют о том, что это сражение точно должно состояться.

"Очень маловероятно, что поединок состоится в Саудовской Аравии в декабре. Вероятная дата сейчас - февраль, период Супербоула, возможно, неделей позже, вероятно, Ближний Восток, но не обязательно.

Не забывайте об Абу-Даби, Катаре, или даже Великобритании. Но не слушайте разговоры о "Уэмбли", будет зима, необходимо беречь бойцов. Это будет крытая арена на 80 тысяч человек в Кардиффе, если бой состоится в Великобритании", – добавил Кригель.

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