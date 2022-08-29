Журналист: Это будет 50 на 50
На этот раз о возможном бое Усик – Фьюри высказался журналист ESPN Марк Кригель. Он рассказал о подробностях гонорара.
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"Этот бой действительно произойдет. Откуда я знаю? Что является причиной споров перед каждым большим поединком? Распределение гонорара.
70 на 30 или 60 на 40? Это будет 50 на 50. Я разговаривал с Бобом Арумом, он подтвердил мне, что этот вопрос решен. Остальные мои источники тоже подтверждают это", – отметил специалист.
По словам журналиста, детали гонорара свидетельствуют о том, что это сражение точно должно состояться.
"Очень маловероятно, что поединок состоится в Саудовской Аравии в декабре. Вероятная дата сейчас - февраль, период Супербоула, возможно, неделей позже, вероятно, Ближний Восток, но не обязательно.
Не забывайте об Абу-Даби, Катаре, или даже Великобритании. Но не слушайте разговоры о "Уэмбли", будет зима, необходимо беречь бойцов. Это будет крытая арена на 80 тысяч человек в Кардиффе, если бой состоится в Великобритании", – добавил Кригель.
Что известно о возможной встрече боксеров
- В случае организации боя с Фьюри Усик сразится за статус абсолютного чемпиона только в своем пятом поединке в дивизионе.
- Тайсон Фьюри за последние несколько месяцев два раза заканчивал свою карьеру, однако готов вернуться на ринг ради встречи с украинцем.
- "Цыганский король" не спешит с официальным решением из-за смерти близкого человека. Он должен сообщить о бое с Усиком 2 сентября.
- Глава Top Rank Боб Арум рассказал, когда ожидать этого противостояния – 11 – 18 февраля.