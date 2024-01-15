Пірнув у бочку з льодом: Усик в екстремальних умовах готується до битви з Ф'юрі – відео
15 січня 2024, 16:49Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Олександра Усика
Український боксер Олександр Усик наполегливо готується до найважливішого поєдинку у кар'єрі. Заради перемоги чемпіону доводиться витримувати важкі випробування.
До "бою століття" залишається трохи більше ніж місяць. Тренувальний табір Олександра Усика відбувається в умовах повної секретності. Лише іноді боксер ділиться свіжими відео.
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Чемпіон світу опублікував ролик, як він заліз у бочку з льодом. Підпис до відео повідомляє, що температура води всього +5 градусів. Попри такий моторошний холод, Усик мужньо проходить процедуру.
Усик занурився у бочку з льодом: дивіться відео
Для чого спортсмени приймають льодяні ванни
Терапія льодом широко використовується спортсменами для відновлення після навантажень. Згідно з дослідженнями, така процедура знижує вплив молочної кислоти, зміцнює імунітет, швидко повертає м'язи до тонусу.
- Нагадаємо, що бій за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 лютого в столиці Саудівської Аравії в Ер-Ріяді. На початку січня стартував продаж білетів на грандіозний вечір боксу.
- Раніше ми повідомляли, що спаринг-партнером Усика буде відомий супертяж, який за габаритами перевершує "Циганського короля".