Пірнув у бочку з льодом: Усик в екстремальних умовах готується до битви з Ф'юрі – відео

Український боксер Олександр Усик наполегливо готується до найважливішого поєдинку у кар'єрі. Заради перемоги чемпіону доводиться витримувати важкі випробування.

До "бою століття" залишається трохи більше ніж місяць. Тренувальний табір Олександра Усика відбувається в умовах повної секретності. Лише іноді боксер ділиться свіжими відео.

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Чемпіон світу опублікував ролик, як він заліз у бочку з льодом. Підпис до відео повідомляє, що температура води всього +5 градусів. Попри такий моторошний холод, Усик мужньо проходить процедуру.

Усик занурився у бочку з льодом: дивіться відео

Для чого спортсмени приймають льодяні ванни

Терапія льодом широко використовується спортсменами для відновлення після навантажень. Згідно з дослідженнями, така процедура знижує вплив молочної кислоти, зміцнює імунітет, швидко повертає м'язи до тонусу.