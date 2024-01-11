Одним зі спаринг-партнерів Олександра Усика є боксер надважкої ваги Руанн Віссер. Південноафриканець має значний досвід співпраці з відомими боксерами.
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Відео з тренувального табору українського чемпіона Віссер опублікував у своєму інстаграмі. Боксер повідомив, що отримав екіпірування та приєднався до команди Усика в Іспанії.
"Кемп Усика в Іспанії", – повідомив Віссер.
Віссер показав свою екіпіровку: відео
Що відомо про спаринг-партнера Усика
- Руанн Віссер своїми антропометричними даними нагадує "Циганського короля". Зріст представника ПАР становить 207 сантиметрів, а Ф'юрі – 206.
- На боксерському рингу Віссер здобув 13 перемог, в тому числі 12 нокаутом. Два поєдинки завершилися поразками південноафриканця. Востаннє Руанн виходив на ринг у жовтні 2019 року проти мексиканця Місаеля Санчеса, якому поступився.
- Віссер спарингував з Володимиром Кличком, а також Френсіссом Нганну під час підготовки до бою Ф'юрі. Тож його досвід стане в нагоді Олександру Усику.
Віссер спарингував з Володимиром Кличком / instagram.com/ruannvisser