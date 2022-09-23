"Усик, ти мішок лайна та маленька сосиска": чергова словесна діарея від Ф'юрі – відео

"Циганський король" продовжує провокувати українця заради очної дуелі. При цьому Тайсон встиг облаяти і Ентоні Джошуа.

У серпні Олександр Усик вдало захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Українець вдруге зумів здолати Ентоні Джошуа.

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Тепер мета Олександра – стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому треба завоювати пояс WBC, який належить Тайсону Ф'юрі.

Проблемою у перемовинах стає дата бою. Усик не планує виходити в ринг цього року, тоді як "Циганський король" наполягає на битві 3 грудня. При цьому Тайсон продовжує лаятись на українця через соцмережі.

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Усик, ти маленьке лайно. Ти маленький мішок лайна, балакаюче лайно. Я боюся? Та я вставлю тобі кулак у вухо, ти маленька сосиска. Ще одне лайно – цей великий бодибілдер Джошуа. У нього є контракт бозна скільки часу, досі не підписаний. Ти, маленька сосиска, ти не хочеш битися.

Твій менеджер - маленька сосиска, я ніколи не бачив когось подібного до тебе. Ви два пакети лайна, я буду битися 3 грудня, навіть якщо ця сосиска не підпише контракт. А я думаю, що він не підпише, бо не має яєць для цього, бо він мішок з лайном. Ви обидва — пара маленьких сосисок, Джошуа — лайно, Усик — лайно, ви два лайна,

– підсумував свою думку Ф'юрі.

Саме із Джошуа чемпіон WBC має намір битися в разі зриву поєдинку з Усиком. Наразу Ф'юрі є непереможним боксером, вигравши 32 боя з 33-х при одній нічиїй.

Бій Усик – Ф'юрі на межі зриву

Нагадаємо, що після перемоги над Джошуа Усик планував битися із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Спершу "Циганський король" оголосив про відхід на пенсію, однак пізніше погодився на поєдинок.

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Втім, умовою Тайсона є бій у грудні цього року, однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році. При цьому промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року.