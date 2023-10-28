Володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик спеціально прилетів до Саудівської Аравії, щоб на власні очі подивитися бій Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну. В кулуарах українець вже встиг зустрітися зі своїм майбутнім суперником та весело поспілкуватися.

Варте уваги Ф'юрі – Нганну: коли відбудеться бій та де його дивитися онлайн

Усик заліз в голову Ф'юрі

Одразу після мегафайту в Ер-Ріяді буде оголошена дата "Бою століття" між Усиком та Ф'юрі. Під час спілкування з репортерами Усик повідомив, що "Жадібне пузо" не бажає битися 23 грудня. Проте українець налаштований рішуче.

Тайсон Ф’юрі багато говорить. Тайсон Ф’юрі намагається залізти мені в голову. Але я в нього в голові. Тайсоне, я у тебе в голові, я це знаю. Я знаю, що ти боїшся, я знаю, що ти не хочеш боксувати зі мною 23 грудня. Але ти будеш боксувати, і ти будеш битий,

– наголосив Усик.

Український чемпіон трішки потролив пихатого "Циганського короля", який передчасно надів корону.

"У мене є шлях, по якому я йду. В спорті мені нічого втрачати. Я знаю, що в мене є можливість вдруге боксувати за абсолют, і я дуже вдячний Господу Богу за те, що він дає мені такий шанс.

Мені нічого втрачати, абсолютно нічого. Я можу стати чемпіоном ще раз в крузервейті, в хевівейті. Йому є багато що втрачати, бо він назвав себе королем. Але король з голою дупою. Перепрошую", – сказав Усик.

Раніше Усик звернувся до Френсіса Нганну та попросив його бути обережним з Ф'юрі. Адже "Жадібне пузо" потрібен нашому боксеру цілим та неушкодженим на 23 грудня.

Нагадаємо, що напередодні бою в Ер-Ріяді Ф'юрі погрожував Усику компроматом. Проте на особистій зустрічі з Олександром чомусь забув про свої обвинувачення.