У себе настільки не вірю, як у свою країну, – Усик зробив важливу заяву перед боєм з Ф'юрі

Олександр Усик дав інтерв'ю напередодні поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Боксер пішов на важливий крок і розповів про війну в Україні.

Вже 18 травня у столиці Саудівської Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Українець і британець змагатимуться за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Усик словесно підтримав Україну та ЗСУ

Боксер розповів про війну та зазначив, що зараз наша країна переживає складні часи, оскільки бореться за свою свободу.

Як раз зараз ми боремось за своє життя. Чи ми будемо вільними, чи нас всіх знищать. Я вірю в Україну настільки, що, мені здається, я в себе не настільки вірю, як у свою країну. Але і в себе я також вірю, у свою перемогу. У війні, як і в боксі, розмір не сильно має значення. Дуже сильно має значення вміння та характер. Українські солдати як раз показують вміння та свій характер,

– заявив Олександр Усик.

Нагадаємо, що поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був перенесений через травму Тайсона Ф'юрі, який розсік брову під час тренувань.