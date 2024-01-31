Яскраве відео опублікував голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Аравійці не поскупилися на спецефекти.

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Кінозірки відпочивають

У відео чемпіони хевівейту постали у різних кінематографічних образах. Спочатку Усик та Ф'юрі опинилися на Дикому Заході в ролі американських ковбоїв.

Потім супертяжі перевтілюються на римських гладіаторів та піратів Карибського моря. Режисери трейлера навіть зобразили Усика та Ф'юрі в образах аніме.

Лише наприкінці відеоролика Тайсон та Олександр повертаються на боксерський ринг, де легендарний Майкл Баффер оголошує поєдинок.

Після такого шедевра Усик та Ф'юрі можуть сміливо розпочинати кар'єри кіноакторів.

Відео проморолика до бою Усик – Ф'юрі

Нагадаємо, що бій за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі відбудеться 17 лютого в Ер-Ріяді. У контракті на бій прописана опція реваншу.