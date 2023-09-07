"Усик був мішком лайна": Тайсон Ф'юрі виплеснув новий потік бруду на українця після бою з Дюбуа

"Циганський король" продовжує битися з Олександром лише на словах. Британець вирішив хайпанути на принизливому ударі нижче пояса від Дюбуа та встав на бій земляка.

Наприкінці серпня Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа. Українець нокаутував британця у дев'ятому раунді та захистив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

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Правда, у четвертому раунді Олександр побував у нокдауні після недозволеного удару Дюбуа нижче поясу. Команда британця оскаржує це рішення, адже вважає, що цей удар був легальним.

До тиску на Усика підключився і Тайсон Ф'юрі, потенційний суперник українця у бою за звання абсолютного чемпіона. Володар поясу WBC у притаманній для себе нахабній манері заявив, що у Дюбуа відібрали перемогу.

Усик був маленьким мішком лайна, він шахрай. Усик мав би бути цією богобоязливою людиною. Не будь маленьким боягузом! Будь чоловіком. Це не був удар нижче пояса. Він програв, Дюбуа побив його,

– висловився Ф'юрі.

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Нагадаємо, що команди Усика та Ф'юрі довгий час вели перемовини щодо бою за абсолют. Втім британець всіляко затягував їх та висував все нові і нові дивакуваті умови. Через цей поєдинок так і не відбувся, але ще можливий у майбутньому.

Натомість Тайсон став обирати для себе зручних суперників. У грудні минулого року "Циганський король" побив боксера-пенсіонера Дерека Чісору. А у жовтні цього року має вийти на бій проти ексбійця ММА Френсіса Нганну.