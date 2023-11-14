Ф'юрі заявив, що "розбере" Усика на частини за 4 раунди: українець відреагував на зухвалу заяву

14 листопада 2023, 15:45
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Джерело:

 інстаграм LomUs

Британський боксер Тайсон Ф'юрі звернувся до Олександра Усика. Українець вже встиг відреагувати на зухвалу заяву.

Тайсон звернувся до Олександра у відеозверненні до учасників конгресу WBC. Усик був присутнім на заході.

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Зухвала заява Ф'юрі

Усику, розберу тебе на частини за 4 раунди,
– заявив Ф'юрі.

В українського боксера одразу ж запитали, що він думає про слова Ф’юрі: "Взагалі без поняття. Люблю Тайсона, він класний хлопець. Де ти?"

Звернення Ф'юрі: дивіться відео

Коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі

  • Через останній поєдинок Ф'юрі зірвалося оголошення офіційної дати битви за абсолютного чемпіона проти Усика. Британець нібито отримав травму. У бою проти Нганну Тайсон побував у нокдауні та отримав два розсічення.
  • Раніше повідомлялося, що Усик та Ф'юрі домовилися про поєдинок 23 грудня. Офіційної дати бою наразі немає, однак деякі ЗМІ вважають, що ця зустріч відбудеться вже цієї зими.
  • International Boxing News пише, що поєдинок відбудеться 17 лютого. У ЗМІ зазначають, що  протягом тижня офіційно повідомлять нову дату бою.
  • Також там додали, що боксери вже підписали контракт на бій, який відбудеться в Ер-Ріяді.
Автор: Юрій Семенюк