"Він непереможений": промоутер Ф'юрі оцінив рівень Усика й дав прогноз на "бій століття"

До епохальної битви за абсолют між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі залишається все менше часу. Вона відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді на "Kingdom Arena".

Обидва боксери вже прибули в Саудівську Аравію. Вони проводять завершальні тренування та готуються до офіційних процедур перед стартом поєдинку.

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Повага до Усика

Своїми очікуваннями від бою поділився промоутер "Циганського короля" Френк Воррен. Він дав оцінку боксерській спадщині Олександра Усика та розповів, чи можуть ігри розуму й постійний треш-ток Тайсона Ф'юрі вплинути на українського чемпіона.

Усик – складний суперник. Він непереможений як професіонал, і у нього бездоганна аматорська та професійна кар’єри. Не вважаю, що ви можете здолати його іграми розуму. Я не думаю, що він настільки дурний, щоб вестися на це,

– заявив Воррен.

Попри це, 72-річний промоутер вірить у перемогу свого боксера та назвав сценарій, який він хоче побачити в ринзі:

"Коли пролунає перший гонг, хід бою залежатиме від того, хто буде контролювати ситуацію та хто нав’яже свій стиль. Ось що потрібно робити Тайсону – нав’язати свій стиль. Я думаю, що він здатен зробити це, і мені подобається думати, що це буде схоже на його другий бій з Деонтеєм Вайлдером. Ось як я хотів би, щоб все пройшло".

Йдеться про поєдинок у Лас-Вегасі, який відбувся 22 лютого 2020 року. Ф'юрі активно розпочав той бій, захопивши ініціативу, і вже в третьому раунді Вайлдер опинився в нокдауні. Британець продовжував після цього домінувати й переміг технічним нокаутом у сьомому раунді. Та поразка стала першою для "Бронзового бомбардувальника" на професійному рівні, до цього він провів 10 успішних захистів титулу.

Нагадаємо, що напередодні свій прогноз на бій за абсолют дав Тоні Белью. Він вважає, що стиль Тайсона Ф'юрі є зручним для Олександра Усика та заявив, що українець здобуде перемогу за очками.