"Тайсон прагне до іншої дати": промоутер Ф'юрі про перенесення бою з Усиком

Промоутер Тайсон Ф'юрі поділився думками щодо перенесення дати бою. Він також розповів про стан британця після травми.

Френк Воррен поділився думками про нову дату бою свого клієнта проти володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика. Він впевнений, що бій відбудеться 18 травня.

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Воррен про розсічення Ф'юрі

"Розсічення та кров завжди виглядають погано, але через декілька тижнів вони можуть виглядати зовсім інакше. Якщо він впевнений, то і я впевнений. Він не буде приймати дату, яка зірветься.

Є тиск з боку керівних органів, тому що вони хочуть, щоб за пояси билися. Це має статися саме в цей день (18 травня). Я цілком упевнений, що так і буде. У нього і раніше були сильні розсічення. Він відчуває, що воно загоїться протягом наступних пари місяців, і в нього буде 6 тижнів на підготовку", – зауважив промоутер.

За словами фахівця, Ф'юрі перебуває у чудовій формі та прагне до нової дати.

Всупереч усім безглуздим чуткам, він був у чудовій формі. Потрібно лише подивитися на кілька його фотографій, щоб побачити це. Тепер у нього інша дата, до якої він прагне. Це не є чимось незвичайним для боксу. Протягом багатьох років було багато боїв, які були відкладені,

– додав Воррен.

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