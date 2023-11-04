Готовий поставити на перемогу: відомий промоутер назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі

Світ боксу продовжує очікувати на бій за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Дата битви через затягування з боку британця ще не оголошена, проте розмов від цього менше не стає.

У майбутньому "бою століття" з першого дня про його оголошення фаворитом вважався Тайсон Ф'юрі. Але після виставкового боксерського шоу, у якому "Жадібне пузо" був дуже непереконливим проти колишнього чемпіона ММА Френсіса Нганну й переміг лише завдяки роздільному рішенню суддів, думки у багатьох експертів різко змінилися.

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Едді Хірн змінив свою думку

Одним із тих, хто почав сумніватися у перемозі Тайсона Ф'юрі став промоутер Едді Хірн. Він вважає, що зараз саме українець є невеликим фаворитом у поєдинку проти британця.

Чи поставив би я на перемогу Усика зараз? Напевно, так. Я завжди віддавав перевагу Ф'юрі в цьому поєдинку, але лише незначну. Усик не є великим панчером, це хороші новини для Тайсона, але ми не знаємо, як бій з Нганну вплине на його впевненість у собі.



Він може повернутися ще сильнішим. Він вже доводив мені, що я помиляюся, але я думаю, що впевненість Усика після суботи зашкалюватиме. Він розпочне поєдинок в якості невеликого фаворита,

– сказав Хірн.

Зазначимо, що про проблеми зі впевненістю в Тайсона Ф'юрі після слабкого бою проти Френсіса Нганну раніше заявляв колишній чемпіон світу Карл Фроч. На його думку, 99.9 відсотків вважають, що перемогу в битві суперпанчерів здобув камерунець і це може погано вплинути на британського боксера.

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. Коли відбудеться бій за звання першого в історії хевівейту абсолюта, який володітиме одразу чотирма поясами, наразі невідомо. Проте більшість факторів указує на те, що це все ж таки станеться не раніше січня 2024 року.