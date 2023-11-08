Ф'юрі хотів битися 23 грудня: відомо, хто наполіг на перенесенні поєдинку з Усиком

Бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком повинен був відбутися 23 грудня 2023 року. Все пішло шкереберть після непереконливої перемоги "Циганського короля" над Френсісом Нганну.

Багато експертів та зірок боксу були впевнені, що судді незаслужено віддали перемогу Ф'юрі. Щоб уникнути ще більшої ганьби в поєдинку з українським чемпіоном, представники "Жадібного пуза" в один голос заявили про перенесення "Бою століття".

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Воррен: Тайсону потрібна була перерва

Співпромоутер "Циганського короля" Френк Воррен зізнався, що саме він наполіг на перенесенні поєдинку. Своє рішення боксерський менеджер мотивував втомою Ф'юрі.

"Поєдинок з Усиком уже розпочався. Ми оголосимо його дуже скоро. Тайсон після бою з Нганну сказав на рингу: "Готуйтеся до 23-го грудня". Я той, хто це зупинив. Я сказав, що цього не буде. Ф'юрі провів 12-тижневий тренувальний табір після доволі довгої перерви. Я думаю, що після останнього бою проти Чісори, у грудні минулого року, він уже за тиждень повернувся до зали. Тайсон тренується щодня.

Так що Ф'юрі старанно працює. Це розумове і фізичне навантаження. Він не може продовжувати так перезавантажувати своє тіло. Потрібна перерва. До того ж усі згодні, що в нього був важкий бій із Нганну. Так що Тайсону потрібно кілька тижнів відпочити", – заявив Воррен.

Крім того, Воррен анонсував офіційне оголошення бою Усик – Ф'юрі. Ця подія відбудеться дуже скоро. Місце проведення бою за абсолют залишається незмінним – Ер-Ріяд.