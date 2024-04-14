Збираються використати всі свої трюки, – Воррен прокоментував суддівство перед боєм Усик – Ф'юрі

У саудівському Ер-Ріяді 18 травня буде визначено ім'я першого абсолютного чемпіона світу хевівейту в епоху чотирьох поясів. На "Kingdom Arena" за це звання змагатимуться непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Ця битва викликає ажіотаж серед усієї боксерської спільноти. Її представники роблять прогнози на поєдинок та аналізують різні фактори, що можуть мати важливий вплив на визначення переможця.

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Промоутер Ф'юрі очікує на якісне суддівство

Однією з тем, яку активно обговорюють, є суддівство. Воно має відповідати рівню події та бути максимально неупередженим.

Своєю думкою щодо цього поділився промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Френк Воррен. Він очікує на вибір фахового рефері, який має авторитет.

Ми не хочемо жодних суперечностей. Нам потрібен хтось, кого всі поважають і хто буде дуже сильним. Рефері в бою Усика з Дюбуа був просто смішним. Цілком безглуздо все це. Чи був це удар нижче пояса, чи ні, він дав йому час, а потім, коли він захотів битися, сказав: "Ні, візьми ще тайм-аут".

Я впевнений, що вони збираються використати всі свої трюки. Ось що станеться, а Тайсон – досвідчений професіонал, досвідчений воїн, і він знає, що йому треба робити, – сказав Воррен.

Йдеться про бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа , який відбувся 26 серпня у Вроцлаві. Тоді британець завдав брудного удару нижче пояса, а прихильники Дюбуа підняли медійний шум, заявляючи, що удар був здійснений на коректній висоті й це мав би бути нокаут.

Нагадаємо, що раніше президент WBC Маурісіо Сулейман також висловлювався щодо суддівства в "бою століття". Він вважає, що поєдинок Усик – Ф'юрі має судити більша кількість рефері.