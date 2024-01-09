Кролик проти жирафа: кривдник Кличка дав кумедний прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Леннокс Льюїс порівняв претендентів на звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Він застеріг Тайсона від недооцінки Олександра.

Вже в середині лютого Олександр Усик повернеться в ринг. Український боксер зійдеться із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

До теми Стартував продаж квитків на бій Усик – Ф'юрі: скільки коштують та як придбати

Боксери активно перекидуються гострими словами один на одного. Тим же часом боксерська спільнота активно обговорює майбутній поєдинок.

Так, свою думку щодо бою в Саудівській Аравії висловив ексчемпіон світу Леннокс Льюїс, який у 2002-му здолав Віталія Кличка. Американець порівняв Усика та Ф'юрі з тваринами.

У всіх є всередині звір. Усик нагадує мені маленького кролика, тому що він дуже добре рухається. Ніхто не може його зловити. Потім я дивлюся на Тайсона Ф'юрі, він мені схожий на жирафа. Я бачу їх як двох звірів, що б'ються між собою, але хто переможе: кролик чи жираф? Я не думаю, що Тайсону потрібно багато рухатися. Це потрібно Усику, він збирається використовувати ринг. Усик не буде легким суперником для Тайсона Ф'юрі. Він колишній абсолютний чемпіон у важкій вазі і він ще не програвав. Ця людина – переможець, він ненавидить програвати,

– заявив Льюїс.

Читайте також "Ф'юрі пошматує Усика": тренер Дюбуа аргументував невтішний для українця прогноз

Нагадаємо, що Усику належать три пояси чемпіона у надважкій вазі – WBA, WBO та IBF. У свою чергу Тайон Ф'юрі володіє поясом WBC, тому переможець їхнього бою і стане абсолютним чемпіоном.

До слова, українець та британець ще жодного разу не програвали у професійній кар'єрі. Олександр виграв 21 бій з 21-го, тоді як у Тайсона 34 перемоги та одна ніічия в 35-ти зустрічах.