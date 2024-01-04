17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий тренер Дон Чарльз, який готує до поєдинків британця Даніеля Дюбуа. За його словами, ключовим фактором мають стати габарити боксерів.

Тренер Дюбуа вважає Ф'юрі фаворитом бою з Усиком

"Ф'юрі замовкнув і пішов тренуватися. Думаю, він сприймає це серйозно. Вибачте, якщо помиляюся, але я навіть не думаю, що для Тайсона це буде важкий бій. Ф'юрі пошматує Усика, він занадто великий для нього. Він його вдарить, зв’яже, відштовхне та пошматує.

Так, Усик – винятковий, блискучий технік і тактик. У нього фантастичний ритм, який може компенсувати перевагу Ф'юрі в габаритах. Я порадив би Олександру залиште в спокої голову Ф’юрі та зосередитися на роботі по корпусу. Але під яким би кутом я не дивився на цей бій, я приходжу до одного висновку", – сказав Дон Чарльз.

Нагадаємо, Усик у попередньому поєдинку 26 серпня 2023 року переміг підопічного Дона Чарльза – Даніеля Дюбуа. У дев'ятому раунді українець відправив британського боксера в нокаут.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.