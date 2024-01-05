Прогноз, що базується на досвіді: Джошуа назвав фаворита супербитви Усик – Ф'юрі

Уже 17 лютого 2024 року відбудеться "бій століття", у якому зустрінуться Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі. Вони вийдуть у ринг, щоб визначити першого в історії хевівейту абсолютного чемпіона в епоху чотирьох поясів.

Поєдинок між боксерами відбудеться у столиці Саудівської Аравії. Наразі обидва спортсмени залишаються непереможними на професійному рівні, що додає ще більшої інтриги майбутній події.

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Прогноз Джошуа на бій за абсолют

Своїми думками стосовно супербою поділився Ентоні Джошуа. Він двічі поступався Олександру Усику, тому дуже добре знає, на що здатен український чемпіон.

Я не знаю, хто переможе. Я бився з Усиком, він є феноменальним боксером і поряд з ним неймовірна команда. Ти настільки потужний, наскільки потужна твоя команда, а в нього чудова команда. Я був з ним у рингу, я вивчав його. Він матиме перевагу в цьому поєдинку. Вважаю так через свій досвід, який я отримав у боях з ним,

– заявив Джошуа.

Нагадаємо, що стримінговий сервіс DAZN напередодні опублікував 10 найкращих нокаутів 2023 року. Саме вирішальний удар Ентоні Джошуа в бою проти Роберта Хеленіуса посів у добірці перше місце.