Наразі українець перебуває у кроці до здобуття статусу абсолюта та може стати першим європейцем, котрий робив це у двох вагових категоріях. Для цього Олександру Усику треба буде перемогти володаря чемпіонського пояса WBC Тайсона Ф'юрі.

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Тоні: У мою епоху його знищив би будь-який дурень

Протягом професійної кар'єри українець здобув усі перемоги у 21 поєдинку, а до цього ставав олімпійським чемпіоном. Проте такі успіхи не вражають колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях Джеймса Тоні.

Американець, який є членом Міжнародного залу боксерської слави, дав свій прогноз на майбутній "бій століття". Він вважає, що Олександр Усик не має жодних шансів проти Тайсона Ф'юрі.

Тайсону Ф'юрі має бути соромно за бій з Франсісом Нганну. Він – найкращий боксер світу на цей час, крім нього я б назвав ще Вайлдера та Джошуа. Чесно кажучи, більше й згадати нема кого…



Усик? Це лише сміття. Він просто опинився у потрібний час у потрібному місці. У мою епоху його знищив би будь-який дурень. Щиро кажучи, будь-якого сучасного боксера знищили б у мій час. Та й у 1970-1980-ті також,

– заявив Тоні.

Нагадаємо, що бій за абсолютного чемпіона відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Його переможець стане першим в історії хевівейту боксером, який матиме статус абсолюта в епоху чотирьох чемпіонських поясів.

Довідка. Джеймс Тоні протягом професійної кар'єри провів 92 бої, у яких добув 77 перемог. Він був чемпіоном світу в середній, другій середній та першій важкій вазі за версією IBF.