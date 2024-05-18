Усик проти зухвалого Ф'юрі: о котрій годині розпочнеться супербій за абсолютне чемпіонство

Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі вперше за останні 25 років визначать абсолютного чемпіона хевівейту. Суперники битимуться за чотири основні титули королівського дивізіону.

Майже два роки тривали перемовини про організацію довгоочікуваного поєдинку двох непереможених топ-зірок боксу. Бій двічі переносили, але нарешті організатори визначили остаточну дату, пише 24 Канал.

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Де та коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі

Супершоу відбудеться у суботу, 18 травня, на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У головному поєдинку вечора зустрінуться володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик та чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі.

О котрій годині розпочнеться Усик – Ф'юрі

Вечір боксу в Ер-Ріяді розпочнеться о 19:00. В андеркарді головного бою відбудеться дев'ять поєдинків.

Трансляція бою Усик – Ф'юрі стартує о 00:30 за Києвом. Проте вихід боксерів у ринг варто очікувати не раніше 01:00 за київським часом. Це залежить від того, скільки триватимуть поєдинки андеркарту.

Постер бою Усик – Ф'юрі / Фото Top Rank Boxing

Хто транслюватиме Усик – Ф'юрі

В Україні "бій століття" транслюватиме медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор вечора боксу. Слідкувати за поєдинками можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Трансляція буде доступна у розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та на спеціальній сторінці, створеній для бою суперчемпіонів.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Там будуть усі найважливіші події на Kingdom Arena, відео найцікавіших моментів бою, а по закінченню повний відеоогляд битви.