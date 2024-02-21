"Ф’юрі вичікує": непереможний боксер про майбутній бій за абсолют для Усика

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі 17 лютого мали провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в "королівській" ваговій категорії. Проте його було перенесено через розсічення у британського боксера.

Нову дату призначили на 18 травня. У разі повторного уникнення бою "Циганський король" буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро.

Читайте також 20 років в'язниці за донат: дівчину відомого боксера затримали в Росії за підтримку ЗСУ – відео

Впевнений у перемозі земляка

Український боксер надважкої ваги Цотне Рогава прокоментував майбутню битву між непереможними чемпіонами. Він заявив, що не сумнівається у перемозі Усика в бою за абсолют і розповів, чи буде Ф'юрі вдруге уникати зустрічі.

Навіть не знаю. Ф’юрі вичікує. Ти виходиш на пік, ти почуваєшся добре, а він такий: "А в мене ось проблема". І давай по новій. І Усик старший за Тайсона, йому 36-37 (Усику 37 років – 24 Канал). Ф’юрі – 33-34 (британцю 35 – 24 Канал),

– сказав Рогава.

Нагадаємо, що свій останній бій Цотне Рогава провів 15 лютого 2024 року. Тоді він уже в першому раунді нокаутом переміг американця Джона Шіпмана.

. 30-річний український боксер Цотне Рогава дебютував на професійному рівні у квітні 2021 року. Всього на його рахунку 5 поєдинків – усі дострокові перемоги.