"Став ще кращим": боксер із тренувального табору Усика про підготовку українця до бою за абсолют

Вже 17 лютого стане відомо ім'я першого в історії хевівейту абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох поясів. За цей статус будуть боротися непереможні на професійному рівні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Наразі боксери знаходяться у тренувальному таборі, де в режимі майже повної секретності готуються до найстатуснішої битви у своїй кар'єрі. Відомо, що при підготовці до бою за абсолют українець спарингує зі спортсменами, які є набагато габаритнішими за нього та схожі на Тайсона Ф'юрі.

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Усик буде готовий на максимум

Одним з них є поляк Маріуш Вах, який уже не вперше допомагає Олександру Усику у тренувальному таборі. Він поділився враженнями від роботи з українцем та розповів про готовність нашого земляка до бою:

"Для мене особисто цей табір з Усиком нічим не відрізняється від попереднього, коли я йому допомагав готуватись до бою з Дюбуа. Я роблю свою роботу якнайкраще, аби максимально допомогти Олександру. Так само було і влітку. Команда українця ставиться до мене дуже добре, вони професійно організували тренувальний табір, тож все добре".

Польський боксер зазначив, що український чемпіон дуже наполегливо готується до битви та прогнозує йому перемогу, яка стане результатом важкої праці.

Олександр, на мою думку, став ще кращим як боксер, адже він знає рівень суперника, з яким йому доведеться зустрітись. Впевнений, що Усик буде на 150 відсотків готовий до бою з Ф’юрі, і 17 лютого покаже, що завоювати усі пояси – це результат важкої праці, а не удачі,

– сказав Вах.

Нагадаємо, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться у столиці Саудівської Аравії, після чого планується проведення реваншу між ними, але є одна умова – боксери повинні продемонструвати видовищний поєдинок.