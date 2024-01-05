17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Читайте також: "Ф'юрі пошматує Усика": тренер Дюбуа аргументував невтішний для українця прогноз

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий британський боксер Джо Джойс. За його словами, шанси на перемогу в обох зірок хевівейту рівні.

Джо Джойс поділився очікуваннями від бою між Ф'юрі та Усиком

"Це бій, який усі хочуть побачити. Я думав, що хлопці поб'ються набагато раніше, перш ніж Ф'юрі зустрінеться з Нганну в жовтні.

Тайсон Ф’юрі вищий і має перевагу в розмаху рук, але Усик завдає більше ударів і більш майстерний у стійці шульги.

Тож тут шанси 50 на 50. Я не впевнений, хто переможе, але точно знаю, що ми побачимо реванш", – сказав Джо Джойс.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.