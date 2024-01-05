17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився відомий британський боксер Джо Джойс. За його словами, шанси на перемогу в обох зірок хевівейту рівні.
Джо Джойс поділився очікуваннями від бою між Ф'юрі та Усиком
"Це бій, який усі хочуть побачити. Я думав, що хлопці поб'ються набагато раніше, перш ніж Ф'юрі зустрінеться з Нганну в жовтні.
Тайсон Ф’юрі вищий і має перевагу в розмаху рук, але Усик завдає більше ударів і більш майстерний у стійці шульги.
Тож тут шанси 50 на 50. Я не впевнений, хто переможе, але точно знаю, що ми побачимо реванш", – сказав Джо Джойс.