"Він вкрав нокаут": промоутер Усика заговорив про спірне рішення судді у бою з Ф'юрі
Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі за роздільним рішенням суддів. Хоча поєдинок міг закінчитись ще у 9-му раунді, коли британець побував у нокдауні.
Український боксер потужною комбінацією відправив суперника до канатів, які його у підсумку й врятували. Також рятівним для "Циганського короля" став гонг про закінчення 9-го раунду, пише 24 Канал.
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Рефері вкрав дострокову перемогу в українця
Суддя відрахував та після гонгу відправив боксерів по своїх кутах. Після чого бій було продовжено та тривав усі 12 раундів. Доля переможця була у руках суддів. За їх підрахунками перемогу здобув Усик – 115:112, 113:114 та 114:113.
Ще на ринзі флеш-коментар дав промоутер українця Олександр Красюк. Представник Олександра Усика заговорив про вкрадений нокаут в українця.
Я виснажений. Вболівав та підтримував Усика протягом усього бою. Жодної неповаги до рефері, але він вкрав нокаут. Це моя думка. Це був чудовий виступ,
– заявив промоутер.
Ф'юрі теж не погодився із підрахунками суддів, запевнивши, що саме він повинен був здобути перемогу. Однак абсолютним чемпіоном світу у хевівейті став українець. Попереду у боксерів ще буде реванш, який може відбутись вже восени 2024-го.