"Що ми можемо зробити": промоутер Усика заговорив про перенесення бою через травму Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі не без серйозних труднощів переміг у бійцівському шоу Френсіса Нганну. Лише за роздільним рішенням суддівських записок перемогу святкував "Циганський король".

Однак це далеко не та перемога, якою може пишатись Тайсон Ф'юрі. Тим паче, що у третьому раунді колишній чемпіон UFC відправив британця у нокдаун. На обличчі "Жадібного пуза" читалось його здивування після такого падіння.

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Красюк: Ми не погоджувалися на перенесення

Після поєдинку Ф'юрі зізнався, що цей нокдаун був не за сценарієм шоу, тому відзначив силу та боксерські вміння Нганну.

За цим боєм у Саудівській Аравії пильно у рингсайді спостерігав Олександр Усик, який проведе свій наступний двобій якраз проти Тайсона, якого вдалось вмовити побитись за абсолют. Адже Ф'юрі володіє поясом WBC, якого так не вистачає українцю, аби стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Після зустрічі, яка відбулась у ніч з 28-го на 29-те жовтня, Усик вийшов у ринг. Очікувалось, що у цей момент офіційно оголосять фінальну дату поєдинку за абсолют, але цього не сталось.

Ба більше, після бою промоутер українця Олександр Красюк, який теж прилітав на зустріч, розповів, що поєдинок між Усиком та Ф'юрі може не відбутись 23 грудня 2023 року, як про це говорилось раніше. Глава K2 Promotions заговорив про травму британця, хоча команда українського чемпіона світу не погоджувалась на перенесення абсолюту.

Красюк назвав країну, у якій Усик проведе підготовку до поєдинку.

Олександр хоче битися 23 грудня. Ми організували тренувальний табір в Іспанії. Він націлений на 23 грудня. Ми не погоджувалися на перенесення, але якщо Ф’юрі справді отримав ушкодження – що ми можемо зробити? Ми б не хотіли перемагати версію Тайсона в бою з Нганну. Це не принесе ніякої користі та шани. Хочемо, щоб Ф’юрі був у найкращій формі. Бо ми думаємо не лише про пояси. Намагаємося творити історію, а історія має бути видовищною,

– сказав Красюк.

Український промоутер зізнався, що ненавидить Ф'юрі за звитягу над Нганну у його записках. Також Красюк прокоментував той момент, що Усик хоче, щоб Ф'юрі зробив свій пояс WBC вільним, якщо відмовиться від бою у грудні цього року.

Красюк пригадав момент, коли Ф'юрі декілька років тому вже доводилось робити пояс вакатним. Тому українська команда добре знає, як це працює. Хоча український боксер, як ніхто інший, зацікавлений у бою проти одіозного суперника, який своєю поведінкою привертає увагу цілого світу. Адже від цього бою виграють абсолютно усі.

Сам Ф'юрі після бою з Нганну повідомив, що бере перерву у боксі, аби провести час із родиною. Тайсон поклав усі зобов'язання на організаторів бою та навіть забув про свої слова, щоб якнайшвидше провести зустріч із Усиком.

Тепер риторика британця знову змінилась. Хоча на ринзі "Циганський король" першим сказав у вічі Олександру дату їх спільного бою (23 грудня 2023 року). На що українець залюбки погодився.