Самовпевнений "Циганський король" погрожував Олександру Усику судом, якщо бій не відбудеться 23 грудня. А після непереконливої перемоги у поєдинку з Нганну раптово забув свою обіцянку і сам відмовився виходити в ринг в цьому році.

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Все залежить від настрою Ф'юрі

Колишній суперник Усика та Ф'юрі Дерек Чісора поцікавився у промоутера Олександра Красюка, чи буде він подавати зустрічний позов через перенесення бою.

Для чого? Щоб що змусити його зробити? Брате, знаєш, як ми називаємо Тайсона? Генератор рандомних думок. Тож це була одна з його рандомних думок. З усією повагою до нього, ми його любимо, поважаємо,

– сказав Красюк.

Така нестійка поведінка Ф'юрі не може гарантувати, що бій з Усиком взагалі відбудеться. Принаймні такої впевненості у промоутера українського чемпіона немає.

Я не можу гарантувати. Я не Ісус Христос, щоб гарантувати таке. Усик готується до бою. Це те, що я можу гарантувати,

– резюмував Красюк.

Зазначимо, що представники Усика погодилися з перенесенням "Бою століття". Про це раніше заявив Красюк. Офіційна дата поєдинку повинна бути оголошена найближчим часом.